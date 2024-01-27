الامارات | أبطال أولمبيون يستعدون لـ"دولية الفجيرة للتايكواندو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن نخبة من أبطال العالم والأولمبياد استعداداتهم في نادي الفجيرة للفنون القتالية استعدادا للمشاركة في بطولة العرب للتايكواندو ذات التصنيف G1، والتي ستقام يومي 1 و 2 فبراير المقبل، وذلك بطولة الفجيرة الدولية ذات التصنيف G2.

ومن أبرز الأسماء المشاركة، خمسة لاعبين ولاعبات من تونس وهم صاحب فضية اولمبياد طوكيو محمد الجندوبي، ومواطنته جوليانا الصادق الفائزة بفضية بطولة العالم 2023، ومحمد اسامة (برونزية بطولة العالم للناشئين) ومحمد امين (برونزية بطولة العالم للشباب) وفراس الطقوسي سادس العالم وصاحب برونزية العالم للعام 2022، ومن الاردن ثالث اولمبياد الشباب زيد مصطفى، وصالح الشرياني الفائز بفضية طوكيو 2020، وزيد الحلواني ومحمود الطرايرة الفائزان ببرونزيتي العالم 2023، ومواطنتهما ليان الرواشدة ثالثة العالم للناشئين، كما يشارك البطل اليوناني أبوستولوس ستوغلو. ويتواجد أيضا بطل العالم الاوكراني ماكسيم مانينكوف. ويستعد نادي الفجيرة غدا لمحاولة تحطيم رقم غينيس العالمي باحتضان اكبر حصة تدريبية للتايكواندو في العالم.