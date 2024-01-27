كلوب يحدد بديل محمد صلاح في ليفربول قبل رحيله

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تحديد الألماني يورجن كلوب المدير الفني بديل الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز في ظل رحيله المرتقب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأعلن كلوب رحيله عن تدريب نادي ليفربول وذلك بنهاية الموسم الجاري حيث أبلغ بقراره ملاك الريدز خلال شهر نوفبمر الجاري.

وزادت التكهنات حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول خلال الأشهر الماضية، بعد إعلان كلوب الرحيل الرسمي يوم أمس الجمعة.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة “Team Talk” البريطانية فإن كلوب نصح إدارة ليفربول للمرة الأخيرة فإن البديل المناسب للفرعون المصري سيكون جناح ريال سوسيداد، تاكيفوسا كوبو.

وأكد كلوب لمسؤولي الليفر أن كوبو يجب أن يأتي في مقدمة قائمة ليفربول للاعبين الذين قد يعوضون محمد صلاح، فنيًا واقتصاديًا خاصًة أن صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ستكون باهظة الثمن.