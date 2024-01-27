رسميًا.. نجم مانشستر يونايتد السابق ينضم إلى ليون الفرنسي

أعلن نادي أوليمبيك ليون عن تعاقده بصفة رسمية مع نيمانيا ماتيتش، نجم روما ومانشستر يونايتد السابق في صفقة انتقال حر.

وقال ليون في بيان رسمي: “ولد نيمانيا ماتيتش عام 1988 في قرية فريلو، ويتمتع بسيرة ذاتية مثيرة للإعجاب حيث خاض أكثر من 600 مباراة احترافية خلال مسيرته”.

طالع أيضًا: الزمالك يتعاقد مع نجم الاهلي السابق مجانًا.. بديل أوباما

أضاف البيان: “بعد بدايته في صربيا، مع ناديي كولوبارا وكوشيتسه، انضم لاعب خط الوسط إلى فيتيس أرنهيم في عام 2010، ثم إلى بنفيكا في الموسم التال، وبعد ثلاث سنوات، بعد تتويجه بطلاً للبرتغال، انضم إلى إنجلترا في فترتين مهمتين: الأولى في تشيلسي من 2014 إلى 20 حيث لعب 154 مباراة وفاز بـ 5 ألقاب ثم في مانشستر. يونايتد من 2017 إلى 2022″.

وأوضح بيان ليون: “ماتيتش يتمتع بمواصفات بدنية وفنية رائعة، كما ارتدى الدولي الصربي السابق ألوان نادي روما، ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي، وهي مشاركته الثانية في نهائي أوروبي بعد نهائي الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد في عام 2021. يسعد أولمبيك ليون أنه نجح في جذب لاعب يتمتع بالكاريزما والخبرة مثل نيمانيا ماتيتش إلى النادي الفرنسي”.