فان دايك يعلق على قرار كلوب بالرحيل عن ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول على قرار مدربه الألماني يوجن كلوب بالرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان يورجن كلوب قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي بالأمس الجمعة، عن قراره النهائي بالرحيل عن صفوف الريدز مع نهاية الموسم الحالي.

وأكد فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول على أنه من الصعب قبول الأمر، لأن فان دايك يعني الكثير بالنسبة للاعبي ليفربول.

وأوضح المدافع الهولندي أن كلوب يعني الكثير له على المستوى الشخصي، كما أن الأمر ذاته ينطبق على النادي والدوري الإنجليزي بأكمله.

وأشار إلى أن المدرب الألماني اتخذ القرار الأفضل بالنسبة له ولعائلته.

وأكمل: "بالتأكيد، لقد أخبرنا على انفراد قبل أن يعلن ذلك، وكنا جميعًا معًا، كان من الصعب تقبل الأمر".

وأضاف: "تعاهدنا بين أنفسنا على التركيز فيما تبقى من الموسم لكي نحقق جميع الألقاب الممكنة، من أجل الاحتفال به في النهاية وهو متوّج معنا".