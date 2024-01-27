"منتخب مصر خط أحمر".. حسام حسن عن عودة محمد صلاح إلى ليفربول ومغادرة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى حسام حسن نجم المنتخب المصري السابق، عدم موافقته على عودة محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني بكوت ديفوار، في حال تمكن المنتخب من الصعود إلى المباراة النهائية في البطولة، مؤكداً أن القرار الأفضل كان بقاء اللاعب في المعسكر لتأثيره النفسي القوي على الخصوم.

وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج "اللاعيب" المذاع عبر "قناة MBC مصر": " صلاح كان يجب أن يستمر لقيمته الكبيرة في المنتخب، لأنه كان سوف يؤثر على المنافسين معنوياً، خوفاً من إمكانية مشاركته في أي وقت".

وأضاف: "منتخب مصر خلال هذه البطولة يمتلك الكثير من اللاعبين المتميزين في مختلف المراكز، ولا يشعر أحد من الجماهير بوجود أزمة مع غياب صلاح أو من بعده إمام عاشور، ونمتلك لاعبين رجالاً بالمنتخب".

وتابع: " محمد صلاح تمكن من تحقيق الكثير من الإنجازات خارج مصر، وأصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن المنتخب المصري خط أحمر".

وواصل: " كان يجب أن يستمر لمساندة زملائه، والقيام بدور معنوي لمؤازرة زملائه، باعتباره نجم الفريق".

واختتم حسن تصريحاته: " ترددت أنباء عن عودة محمد صلاح إلى المنتخب، في حال التأهل للمباراة النهائية، إذا كنت مدرباً للمنتخب كنت، سأرفض ذلك، حتى إذا كنا سنتعرض للهزيمة في المباراة".