الشوط الأول..منتخب مصر يتقدم على الجزائر في نهائي أفريقيا لليد

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم منتخب مصر على نظيره الجزائر بنتيجة 17-10 في الشوط الأول، والذي يجمع بينهما الأن، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

وشهدت الصالة حضور جماهيري قوي دعما للمنتخب المصري في النهائي الأفريقي، من أجل مساندة الفراعنة لحصد البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

منتخبا مصر والجزائر ألتقى في بطولة أفريقيا لليد، اليوم السبت الموافق 27 من يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

يرغب المنتخب الوطني لليد في الوقوف على منصة التتويج للمرة التاسعة في تاريخ مشاركته بالأمم الإفريقية بعد حصد اللقب 8 نسخ، فيما احتل الفراعنة وصافة البطولة عدد 6 مرات من قبل، وجاء في المركز الثالث مثلها.

منتخب فراعنة اليد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة بعد تحقيق الفوز على نظيره التونسى بنتيجة 30 ـ 25 فى المباراة التى جمعت المنتخبين بالدور نصف النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

بينما صعد منتخب الجزائر على حساب الرأس الأخضر بنتيجة ٣٢-٢٦ مساء اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 27 من الشهر الجاري.

