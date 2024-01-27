خلاف بين بيراميدز وعبدالله السعيد بسبب الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن خلاف بين عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز، وإدارة ناديه، بسبب صفقة انتقاله إلى صفوف الزمالك.

وكانت التقارير، أكدت أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أنهت الاتفاق مع عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، للانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول في الميركاتو الشتوي.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:”عبدالله السعيد في الطريق إلى الزمالك، الخلاف الآن هل ينضم في يناير الحالي وهذه رغبة عبدالله”.

اقرأ أيضًا.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد

وتابع:”أم ينضم في بداية الموسم القادم طبقًا لرغبة بيراميدز حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم”.

وبحسب التقارير، فإن مسؤولي الزمالك حصلوا على توقيع عبدالله السعيد لمدة موسم ونصف، فيما سيتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن السعيد صاحب الـ38 عامًا يتواجد حاليًا داخل نادي الزمالك، لانهاء الاتفاق على كافة التفاصيل.