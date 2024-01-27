رونالدو: دوري روشن قادر على الصدارة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، والفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، بأن دوري روشن للمحترفين ما يزال لديه كثير من الأشياء لتحسينها.

ورغم النجاح الكبير الذي حققه الدوري السعودي للمحترفين في جذب كبار اللاعبين من أوروبا، فإنه يواجه بعض التحديات في الآونة الأخيرة.

تحسين الدوري

قال رونالدو في تصريحات نقلتها شبكة «سبورت بيبل» البريطانية: «هناك كثير من العوامل التي يمكن أن تساعد في تحسين الدوري. كما قلت من قبل، الدوري السعودي لديه كثير من الأشياء التي يجب تحسينها. أعتقد أنه لديه القدرة على أن يكون من أفضل الدوريات في العالم، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت وبعض الجهد، وأنا هنا لأدعم الدوري وأساعده في التطور».

وأضاف: «أعتقد أنه مع وجود أشخاص أقوياء يقودون التغيير في كرة القدم السعودية، وإصلاح العادات السيئة، سنصل إلى نقطة يشعر فيها الناس بالفخر بمنتخبهم الوطني».

جذب كبار اللاعبين

كان انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، بعد مغادرة مانشستر يونايتد في منتصف موسم 2022-23 في صفقة انتقال حر، ومقابل راتب سنوي قدّر بـ200 مليون يورو، حدثا استثنائيا في تاريخ كرة القدم السعودية، إذ شكل ثورة في الرياضة السعودية بشكل عام، وأدى وصوله إلى زيادة كبيرة في الاهتمام بالدوري السعودي، وجذب كبار اللاعبين من أوروبا إلى المملكة.

بعد مرور عام واحد، على انضمام رونالدو إلى الدوري السعودي، جاء كثير من النجوم العالميين، مثل البرازيلي نيمار، والفرنسي كريم بنزيما، والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز. كما انضم إلى الدوري لاعبون آخرون من المستوى الرفيع، مثل الفرنسي نغولو كانتي، والإنجليزي جوردان هندرسون الذي رحل أخيرا إلى فريق أياكس الهولندي.

ونجح رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، في تسجيل 24 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 25 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، كما أنهى عام 2023 كأفضل هداف في العالم بـ54 هدفا مع النادي والمنتخب.