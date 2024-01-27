الرادار السعودي يرصد الإسباني فرانشيسكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مسيرة مميزة للاعب مع النادي الأندلسي خلال الفترة الماضية، ذكرت تقارير صحفية أن نجم نادي ريال بيتيس، الإسباني فرانشيسكو ألاركون، المشهور باسم «إيسكو»، قد يكون قريبا من الانتقال للدوري السعودي.

ووفقا لما أوردته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن إيسكو بات أحد أهداف الدوري السعودي المطلوبة، وموضع رغبة كثير من الأندية السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات الأولية بدأت بشأن اللاعب، الذي ينتهي عقده مع ناديه في يونيو 2027، وقد تم إعلام ناديه بيتيس بالاهتمام السعودي.

وانضم إيسكو (31 عاما) إلى صفوف نادي ريال بيتيس في يوليو2023، بصفقة انتقال حر، ومن وقتها شارك اللاعب في 27 مباراة عبر كل المسابقات، ونجح في تسجيل 6 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

ويملك اللاعب مسيرة رائعة في الكرة الإسبانية مع كثير من الأندية، أهمها ريال مدريد، الذي خاض معه اللاعب 353 مباراة بكل البطولات، وسجل 53 هدفا، وصنع 57 هدفا آخر.

ودافع نجم الكرة الإسبانية عن قميص ريال مدريد لـ9 مواسم، وتُوّج بـ19 لقبا معه خلال الفترة من 2013 إلى 2022.

وعلى المستوى الدولي، لعب إيسكو، صاحب الـ31 عاما، مع منتخب إسبانيا في 38 مباراة، سجل فيها 12 هدفا، وكان ضمن صفوف «لاروخا» في كأس العالم 2018 في روسيا.

ألقاب الإسباني فرانشيسكو مع ريال مدريد