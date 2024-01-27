نابولي يعرض أوسيمين على ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين الذي قاد نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 30 عاما، من الانتقال إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو إنجلترا، وفقا لما أعلنه رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس.

وردا على تأكيد فيكتور أوسيمين لشبكة «سي بي إس» الأمريكية على هامش مشاركته في كأس أفريقيا 2024 في كوت ديفوار حاليا، بأنه اتخذ قراره بخصوص وجهته الصيف المقبل، لم يكن دي لورينتيس متفاجئا.

وقال رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس لشبكة «إي إس بي إن» العالمية «نعلم أن المهاجم فيكتور أوسيمين كان سيغادر النادي منذ الصيف الماضي، وهذا هو السبب في أن مفاوضات تجديد عقده كانت طويلة ومعقدة».

وتابع «نعرف أنه سيذهب إلى ريال مدريد الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي أو إلى نادٍ إنجليزي لم يتم الكشف عنه».

وبعد لعبه دورا رئيسا في إحراز البارتينوبي لقب الدوري الإيطالي، بتسجيله 26 هدفا، بقي ابن الخامسة والعشرين مع فريقه رغم العروض المغرية المقدمة إليه.

ويعيش نابولي موسما مخيبا للآمال، حيث يحتل المركز التاسع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، فاقدا بذلك كل آماله في الدفاع عن لقبه.

وجدد فيكتور أوسيمين عقده مع نابولي الإيطالي لمدة موسم إضافي، ليمتد حتى يونيو 2026. وحسب الصحف الإيطالية، يتضمن العقد شرطا جزائيا بقيمة تتراوح بين 120 و130 مليون يورو.

وانضم أوسيمين الذي اختير أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، إلى نابولي الإيطالي في عام 2020 قادما من ليل الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، سجل 67 هدفا في 119 مباراة في مختلف المسابقات مع نابولي، مما جعله أحد أفضل المهاجمين في العالم.