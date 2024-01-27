سبب إلغاء ودية الاتحاد السعودي وشباب الأهلي الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السعودي عن إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر خوضها غدًا الأحد أمام فريق شباب الأهلي الإماراتي في إطار تحضيرات النمور خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وذكرت إدارة نادي الشباب في بيان رسمي لها اليوم: " تقرر إلغاء اللقاء الودي الذي كان من المقرر إقامته غدًا الأحد أمام شباب الأهلي الإماراتي ضمن معسكر الفريق الأول لكرة القدم في مدينة دبي ".

وأضاف النادي في بيانه: " جاء ذلك بعد أن رأي الجهاز الطبي بعدم المجازفة بمشاركة اللاعبين العائدين من الإصابة مؤخرًا في اللقاء خشية من تجددها قبل لقاء الفيصلي في دور الثمانية من بطولة كأس الملك المقرر لها الأسبوع المقبل ".

فشل انتقال ثنائي الاتحاد السعودي إلى الشباب لهذا السبب

فشلت صفقة انتقال ثنائي فريق الاتحاد السعودي الحارس مارسيلو جروهي والمهاجم البرازيلي رومارينيو إلى صفوف الشباب خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن إدارة الاتحاد أبدت موافقتها على الثنائي البرازيلي إلى الشباب، إلا أنها اشترطت الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي كاراسكو.

وتسببت مطالب نادي الاتحاد في رفض إدارة الشباب إتمام الصفقة وتراجعت في اللحظات الأخيرة عن ضم رومارينيو وجروهي، حيث أعلنت إدارة الليوث انسحابها من الصفقة.