مدة عقد راكيتيتش مع الشباب السعودي وموعد وصوله

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر عن مدة عقد النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي سيقوم بتوقيعه مع نادي الشباب السعودي خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري وموعد وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر: " اتفقت إدارة نادي الشباب مع النجم الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش التوقيع على عقد لمدة موسم ونصف الموسم، ومن المتوقع وصول اللاعب إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل ".

راكيتيتش إلى الشباب السعودي والإعلان خلال ساعات

حسمت إدارة نادي الشباب السعودي صفقة النجم الكرواتي راكيتيتش ضمن خطة الليوث لدعم خط وسط الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وجاء التعاقد مع راكيتيتش بهدف تعويض رحل الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي رحل عن صفوف الليوث في الميركاتو الشتوي الجاري واتجه لخوض تجربه في الدوري الأرجنتيني بعد سنوات قضاها بقميص الليوث.

وكشفت مصادر أن مكالمة بانيغا الهاتفية للاعب راكيتيتش ساهمت بشكل كبير في إقناعه بالموافقة على عرض الشباب، وخوض التجربة في الدوري السعودي للمحترفين.