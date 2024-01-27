راكيتيتش إلى الشباب السعودي والإعلان الرسمي خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت إدارة نادي الشباب السعودي صفقة النجم الكرواتي راكيتيتش ضمن خطة الليوث لدعم خط وسط الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وجاء التعاقد مع راكيتيتش بهدف تعويض رحل الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي رحل عن صفوف الليوث في الميركاتو الشتوي الجاري واتجه لخوض تجربه في الدوري الأرجنتيني بعد سنوات قضاها بقميص الليوث.

وكشفت مصادر أن مكالمة بانيغا الهاتفية للاعب راكيتيتش ساهمت بشكل كبير في إقناعه بالموافقة على عرض الشباب، وخوض التجربة في الدوري السعودي للمحترفين.

فشل انتقال ثنائي الاتحاد السعودي إلى الشباب لهذا السبب

فشلت صفقة انتقال ثنائي فريق الاتحاد السعودي الحارس مارسيلو جروهي والمهاجم البرازيلي رومارينيو إلى صفوف الشباب خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن إدارة الاتحاد أبدت موافقتها على الثنائي البرازيلي إلى الشباب، إلا أنها اشترطت الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي كاراسكو.

وتسببت مطالب نادي الاتحاد في رفض إدارة الشباب إتمام الصفقة وتراجعت في اللحظات الأخيرة عن ضم رومارينيو وجروهي، حيث أعلنت إدارة الليوث انسحابها من الصفقة.