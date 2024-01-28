صحيفة سعودية: نادي الشباب يسعى للتعاقد مع حارس منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يسعى نادي الشباب السعودي للتعاقد مع محمد أبو جبل حارس منتخب مصر ونادي البنك الأهلي، لتعويض إصابة الحارس الكوري كيم سيونج. ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

وأصيب كيم سيونج جيو حارس مرمى نادي الشباب السعودي بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب كوريا بكأس آسيا.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي الشباب ستكون حريصة على متابعة أبو جبل في مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، بعد اقترابه من حراسة عرين الفراعنة عقب إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي بخلع في الكتف.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره الكونغو الديمقراطية، غدا الأحد، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023.

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