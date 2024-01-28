الامارات | 4 نقاط قوة لمنتخب طاجيكستان أبرزها «الجبهة اليسرى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل منتخب طاجيكستان مواصلة مغامرته أمام المنتخب الوطني، والعبور إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم، التي يظهر فيها للمرة الأولى في تاريخه معتمداً على عدد من نقاط القوة التي ظهرت على أدائه خلال مرحلة دوري المجموعات أمام الصين، وقطر، ولبنان، على التوالي، لكنه في المقابل لديه نقاط ضعف يمكن لـ«الأبيض» الاستفادة منها بحكم خبرته في المحفل القاري.

وتتصدر نقاط القوة الجبهة اليسرى التي يعتمد عليها بشكل رئيس في شن الهجمات، مستفيداً من قدرات الظهير أكثم نازاروف، ولاعب الوسط إحسان بانشانبي، إذ أظهرت الخريطة الحرارية للمباريات الثلاث في الموقع الاتحاد الآسيوي أن الهجمات عبر الجبهة اليسرى وصلت إلى ما يقارب 40%، مقارنة بالهجمات من الناحية اليمنى، ومن عمق الملعب.

أما ثانية نقاط القوة فتتمثل في سرعة التحول، إذ يسهل عليهم نقل الكرة من وضعية الدفاع إلى الهجوم بعدد قليل من التمريرات، كما أنهم ناجحون في العودة السريعة لوضعية الدفاع بمساندة من جميع اللاعبين، بمن فيهم الأجنحة، مع ترك المهاجم رستم سويوروف للتمركز بين قلبي دفاع المنافس.

وتتمثل نقطة القوة الثالثة في التحركات المزعجة للاعب خط الوسط الهجومي اليشير زليلوف، إذ يتراجع اللاعب إلى منطقة الوسط الدفاعي للحصول على الكرة قبل الانطلاق بها إلى الأمام، كما يجيد التسديدات القوية، وهو أكثر لاعبي منتخب طاجيكستان تسديداً في المباريات الثلاث بواقع 11 تسديدة.

ورابعة نقاط القوة تكمن في حارس المرمى روستام يتيموف، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر حراس المرمى نجاحاً في التصدي للكرات، بعد حارس المنتخب الوطني خالد عيسى، إذ قدم روستام في المباريات الثلاث الماضية أداءً قوياً، واستقبلت شباكه هدفين فقط، في حين تصدى لـ11 تسديدة.

في المقابل، فإن أكثر نقاط الضعف في طاجيكستان تتمثل في الكرات العرضية التي شكلت خطورة على مرماهم في اللقاءات الثلاثة بمرحلة دوري المجموعات، فرغم الكثافة العددية داخل منطقة الجزاء، إلا أن البطء في تشتيت الكرات يمثل التحدي الأكبر خلال العرضيات.

يذكر أن مواجهة اليوم ستكون هي اللقاء الرسمي الأول بين الطرفين والثالث في المجمل، إذ سبق أن تقابلا ودياً مرتين، كانت الأولى في 2020، خلال التحضير للدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، وفاز «الأبيض» 3-2، بينما كانت المباراة الثانية في مارس الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.

نقاط قوة طاجيكستان

- الجبهة اليسرى عبر أكثم نازاروف وإحسان بانشانبي.

- سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم بعدد قليل من التمريرات.

- التحركات المزعجة للاعب الوسط الهجومي اليشير زليلوف.

- حارس المرمى روستام يتيموف.