الامارات | «قريب» يظفر بكأس اليوم الرياضي في مضمار جبل علي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد «قريب» لمالكه ناصر عسكر، وبإشراف المدرب مصبح المهيري، بلقب سباق «كأس اليوم الرياضي»، أمس، في الشوط الخامس والرئيس من الأمسية الثامنة لموسم سباقات مضمار جبل علي، وتضمنت سبعة أشواط، أقيمت جميعها على المسارات الترابية، وبلغ إجمالي جوائزها 486 ألف درهم.

كما شهد السباق حصد الجياد المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب مايكل كوستا، لثنائية الفوز، جاء أولها بتتويج الجواد «لا بأس» بلقب بطولة «الوصل ستيكس» المخصصة لخيول فئة «هانديكاب»، ومسافة 1000 متر، وجرت في الشوط الرابع، قبل أن يضيف زميله في الإسطبل «كاتب» لقب الشوط السابع والختامي «كأس شراكة 21 عاماً»، الذي خصص لخيول فئة «هانديكاب» ومسافة 1600 متر.

وعرف الفارس ريتشارد مولن كيفية قيادة الجواد «قريب» لخط النهاية أولاً، متجاوزاً منافسيه، بزمن بلغ دقيقة و59 ثانية، بفارق أربعة أطوال وثلاث أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد «الهزيم»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، وتولى قيادته الفارس توم ماركواند.