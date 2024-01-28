حكيم زياش على أبواب الشباب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - اقتربت إدارة نادي الشباب السعودي بقوة من حسم صفقة النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي المعار إلى صفوف نادي جالطة سراي التركي.

وذكرت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن إدارة نادي الشباب فتحت خط المفاوضات مع تشيلسي لضم اللاعب خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة.

ويأتي التعاقد مع زياش ضمن خطة إدارة الليوث لدعم الفريق، وتضم قائمة الصفقات المنتظرة حكيم زياش والنجم الكرواتي إيفان راكيتيتش و الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

راكيتيتش إلى الشباب السعودي والإعلان خلال ساعات

حسمت إدارة نادي الشباب السعودي صفقة النجم الكرواتي راكيتيتش ضمن خطة الليوث لدعم خط وسط الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وجاء التعاقد مع راكيتيتش بهدف تعويض رحل الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي رحل عن صفوف الليوث في الميركاتو الشتوي الجاري واتجه لخوض تجربه في الدوري الأرجنتيني بعد سنوات قضاها بقميص الليوث.

وكشفت مصادر أن مكالمة بانيغا الهاتفية للاعب راكيتيتش ساهمت بشكل كبير في إقناعه بالموافقة على عرض الشباب، وخوض التجربة في الدوري السعودي للمحترفين.