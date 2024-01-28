ميلان يسقط في فخ التعادل مع بولونيا في الدوري الإيطالي

سقط فريق ميلان في فخ التعادل مع نظيره بولونيا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

ولعب فريق ميلان ضد نظيره بولونيا، مساء السبت، على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح جوشوا زيركزي، أهداف المباراة لصالح فريق بولونيا في الدقيقة 29، ثم أهدر أوليفيه جيرو ركلة جزاء لـ ميلان في الدقيقة 42.

اقرأ أيضًا.. تشافي يعلن رحيله عن برشلونة نهاية الموسم

ونجح روبن تشيك، في تسجيل هدف التعادل لصالح ميلان في الدقيقة 45، ثم أهدر ثيو هيرنانديز ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 82.

وعاد روبن تشيك، لتسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 83، ولكن تمكن الضيوف من تسجيل هدف التعادل في شباك ميلان عن طريق ريكاردو أورسوليني، في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ميلان إلى 46 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يصبح رصيد بولونيا 33 نقطة في المركز السابع.