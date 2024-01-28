نجم الترجي السابق: علي معلول يفتقد الدعم الجماهيري في تونس

ياسر رشاد - القاهرة - يرى مراد المالكي نجم منتخب تونس ونادي الترجي الأسبق، أن علي معلول لاعب الأهلي المصري يفتقد الدعم الجماهيري في تونس، مشيرًا أنه يحظى بدعم كبير في مصر.

وقال المالكي في تصريحات تليفزيونية “ على معلول لاعب كبير ومتميز ويلعب مع النادي الاهلي وهو فريق كبير يلعب العديد من المواجهات الافريقية والعالمية ويلعب في الدوري المصري المحترم وهو من افضل الدوريات في افريقيا”.

وأضاف “ على معلول ليس محمي اعلاميا في تونس عكس مصر واتمنى ان يكون معلول متواجد مع المنتخب التونسي دائما لأنه يعطي اضافة هجومية ودفاعية للفريق ”.