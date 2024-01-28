هل تنقل مباراة مصر والكونغو مجانا على الجزائرية المفتوحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني المصري لمواجهة الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وتطلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، يوم الأحد في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وينتظر الجماهير المصرية، مشاهدة مباراة المنتخب الوطني بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات، في ظل حصول مجموعة شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، على الحقوق الحصرية في الشرق الأوسط.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط.

وفي المقابل، تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى ثمن النهائي، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة، برصيد ثلاثة نقاط.

هل تنقل مباراة مصر والكونغو مجانا؟

وتراجعت قناة الجزائر الرياضية المفتوحة، على النايل سات، عن نقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية المقرر لها اليوم، رغم إعلان إذاعتها من قبل.

وسوف تنقل مباراة مصر والكونغو على قناة "بي إن سبورتس ماكس"، المشفرة مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.