الامارات | بايرن ميونيخ يحل مشاكله بالتعاقد مع الفرنسي بوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في كرة القدم مع الظهير الايمن الفرنسي ساشا بوي من غلطة سراي التركي حتى العام 2028، حسب ما أعلن النادي البافاري الاحد.

ويستطيع بوي ان يشغل ايضا مركز الظهير الايسر وسينضم الى صفوف بطل ألمانيا مقابل 32.5 مليون دولار اميركي.

وقال بوي "إنه حلم وأصبح حقيقة بالنسبة الي. إنه لشرف لي ان اتمكن من اللعب مع ناد كبير مثل بايرن.

وتابع "اتطلع قدما للانضمام الى فريقي الجديد وان ألعب الى جانب اللاعبين الكبار في المستقبل.

وأردف "كلاعب، انا مدافع أحبّ الهجوم، وأكون سعيدًا بالمقدار ذاته في الدفاع".

ووصل إبن الـ 23 عامًا الى ميونيخ قادما من تركيا السبت وخضع لفحوصات طبية.

ويعاني مدرب بايرن توماس توخل من نقص حاد في مركز الظهير الايمن نظرا الى مشاركة نصير مزراوي مع المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا والاصابات الاخيرة لكل من النمسوي كونراد لايمر، يوزوا كيميش والفرنسي دايو أوباميكانو.

وارتبط إسم العملاق الالماني بضمّ المدافع الانكليزي كيران تيريبييه، الا انه لم يتمكن من التوصل الى اتفاق مع ناديه نيوكاسل.