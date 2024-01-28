موعد مباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب الاولمبيكو المباراة المرتقبة بين نادي نابولي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي موسم 2023-2024، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 22من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة نابولي ولاتسيو بالدوري الإيطالي

ومن المقرر ان تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ترتيب نابولي ولاتسيو بالدوري الإيطالي

يتواجد نادي لاتسيو في المركز السابع برصيد 33 نقطة، بينما يحتل نادي نابولي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة لاتسيو

استقر والتر ماتزاري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره نادي لاتسيو مساء اليوم 28 يناير 2024، في الجولة الـ 22من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

تشكيل نادي نابولي المتوقع لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: جوليني.

في خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، مازوتشي.

في خط الوسط: زيلينسكي، لوبوتكا، ماريو روي، بوليتانو.

في خط الهجوم: نجونجي، كفاراتسخيليا.