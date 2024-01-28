3 أرقام مميزة ينتظرها مصطفي محمد أمام الكونغو الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم المصري مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخبنا الوطني، لتحقيق ثلاث أرقام مميزة خلال مشاوره ببطولة كأس أمم أفريقيا الجارية، والتي تحتضنها كوت ديفوار.

وخطف مصطفي محمد "الأناكوندا" الأضواء إليه بعدما تألق في البطولة وسجل 3 أهداف قاتله لمنتخب مصر في دور المجموعات، وينافس بقوة علي هداف البطولة.

3 أرقام مميزة لمصطفي محمد يترقب تحقيقها الليلة

يبحث مصطفى محمد لاعب نانت لتسجيل هدفه الرابع اليوم أمام مواجهة الكونغو ليكون فريقه الفرنسي ضمن أفضل الفرق الأوروبية التي سجل لاعبوها أهدافا في البطولة الأفريقية حتى الآن.

كما يستهدف الأناكوندا المنافسة على لقب هداف البطولة التي يتصدرها لاعب غينيا الاستوائية أنسوى بخمسة أهداف، وسيعزز من طموحه تجاوز الكونغو ومواصلة المسيرة.

ويأمل اللاعب في مواصلة تأثيره الهجومي على المرمي حيث يحتل مرتبة متقدمة بين أكثر مهاجمي البطولة تسديدا على المرمي وله 21 تسديدة منهم 5 بين الثلاث خشبات.

موعد مباراة مصر والكونغو الديموقراطية اليوم

يلتقي منتخب مصر منافسه الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد 28 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم

تنقل المباراة عبر قناة "bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.