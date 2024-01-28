أمم آسيا .. السعودية في مواجهة محتملة أمام أستراليا بربع النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - تقام في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل ، مواجهة منتخب السعودية أمام كوريا الجنوبية ، لحساب منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الآمم الآسيوية ، التي تستضيف دولة قطر فعالياتها.





ومن المنتظر أن يلاقي الفائز من تلك المواجهة ، المنتخب الأسترالي الذي حسم تأهله اليوم إلى ربع النهائي على حساب أندونيسيا ، بعد فوز عريض برباعية من دون رد.

فوز أستراليا العريض برباعية ..

كان منتخب أستراليا تأهله إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس آسيا التي تستضيف دولة قطر فعالياتها ، عقب الفوز على أندونيسيا برباعية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد جاسم بن حمد في نادي السد.

وتقدم الكنغر الأسترالي بالهدف الأول عبر النيران الصديقة بعد خطأ اللاعب ألكان باغوت الي أربك الحارس الإندونيسي أرناندو آري عند الدقيقة 12 معلنًا عن أولى أهداف المباراة.

ثم ضاعف مارتن بويل نتيجة اللقاء بثاني الأهداف بعد كرة رأسية في آخر لحظات الشوط الأول، ثم تمكن من تسجيل الهدف الثالث البديل كريج جودوين عند الدقيقة 89 ، قبل أن يضيف الهدف الرابع اللاعب هاري سوتارفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.