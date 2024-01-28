بتوصية من جاياردو.. اتحاد جدة يُفاوض موهبة الأرجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - دخل مسؤولي نادي اتحاد جدة في مفاوضات مع الموهبة الأرجنتينة ماتياس سوليه، لاعب فريق فروزينوني الإيطالي، للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حيث ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد قدم عرضًا مُغريًا بقيمة 30 مليون يورو، للتعاقد مع الموهبة الأرجنتينية، ماتياس سوليه، بتوصية من المدرب الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو.

لكن وفقًا لما أورده موقع "mdzol" الأرجنتيني، فإن اللاعب لن يكون من صفقات الاتحاد هذا الشتاء، حيث لا يرغب في الاتجاه إلى الدوري السعودي، وأبلغ إدارة نادي يوفنتوس، الذي يملك عقده، أنه يريد مواصلة التطور في الدوري الإيطالي.

وكان سوليه (20 عامًا) قد بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي يوفنتوس، وانضم للفريق الأول في سبتمبر 2021، ثم تمت إعارته إلى فريق فروزينوني الصيف الماضي.

وخلال الموسم الحالي، خاض سوليه 19 مباراة في الدوري الإيطالي، وأحرز 9 أهداف، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 25 مليون يورو، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".