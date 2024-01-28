علي زين: نستطيع حصد ميدالية أولمبية..وتلقينا تهنئة من النني وتريزيجيه

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب علي زين جم منتخب مصر لكرة اليد عن سعادته بالتتويج ببطولة إفريقيا على حساب المنتخب الجزائري أمس السبت.





أضاف زين في تصريحات لبرنامج طويلة وعالية عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الأحد "الرياضة مالهاش كبير، تحدثنا مع لاعبي المنتخب الشباب بأن كل مباراة نسبة الفوز بها هي 50% وضربنا العديد من الأمثلة السابقة".

وواصل "منتخبنا كان عليه الضغوطات الأكبر في البطولة، نلعب البطولة على ملعبنا ونحن افضل منتخب ولا يملك أي منافس ما يخسره ولذلك كانت الضغوط علينا كبيرة لأننا مطالبين بالتتويج".

وتابع: "نتابع مباريات منتخبنا لكرة القدم في أمم إفريقيا ونتمنى تتويجهم بالبطولة لتصبح مصر متوجة ببطولتي إفريقيا لليد والقدم في فترة قصيرة، هناك تواصل دائم بيننا وبين لاعبي منتخب القدم من أجل تحفيز بعضنا البعض قبل المباريات الهامة، تريزيجيه والنني قدموا لنا التهنئة بعد التتويج".

وعن فرص الحصول على ميدالية أولمبية، أشار علي زين "فرصنا كبيرة للغاية في النسخة المقبلة من أجل حصد ميدالية، أصعب مرحلة هي ما بعد دور المجموعات، على حسب ترتيبك في المجموعة ستكون قوة المباراة التالية".

وواصل: "ننتظر عودة حسن قداح من الإصابة واللحاق بنا في أولمبياد باريس، بجانب خوض دودو مرحلة التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والعودة للمنتخب من جديد".

وأضاف علي زين " العودة للنادي الأهلي من جديد؟ لا يوجد اي حديث عن العودة خلال الفترة الحالية، لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل".

