راكيتيتش يصل السعودية غدًا تمهيدًا لإتمام تعاقده مع الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يصل الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى السعودية غد الإثنين ، تمهيدًا لإنهاء تفاصيل تعاقده مع فريق الشباب الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وأكدت تقارير سعودية اليوم الأحد ، على نجاح إدارة الشباب في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 35 عامًا والذي وصل مع منتخب بلاده لنهائي كأس العالم 2018

ومن المنتظر أن تصبح فترة التعاقد مع راكيتيتش والشباب موسم ونصف قادمًا على سبيل البيع النهائي من أشبيلية الإسباني.

دي خيا على ردار الشباب ..

وأشارت تقارير سعودية اليوم الأحد ، إلى أن دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق هدفًا رئيسيًا يسعى الشباب لتحقيقه خلال الميركاتو الحالي رفقة إيفان راكيتيتش لاعب وسط إشبيلية، ولاعب نيوكاسل ميجيل ألميرون مع إمكانية التفاوض الجاد أيضًا مع نجم تشيلسي حكيم زياش، والذي يمثل حاليًا فريق جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة.

كانت تقارير صحفية قد أكدت نية فريق الشباب السعودي في الدخول مع مفاوضات جادة مع حارس المنتخب الوطني محمد أبو جبل لضمه خلال الشتاء الجاري.