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راكيتيتش يصل السعودية غدًا تمهيدًا لإتمام تعاقده مع الشباب

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ياسر رشاد - القاهرة - يصل الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى غد الإثنين ، تمهيدًا لإنهاء تفاصيل تعاقده مع فريق الشباب الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
 


وأكدت تقارير سعودية اليوم الأحد ، على نجاح إدارة الشباب في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 35 عامًا والذي وصل مع منتخب بلاده لنهائي كأس العالم 2018
ومن المنتظر أن تصبح فترة التعاقد مع راكيتيتش والشباب موسم ونصف قادمًا على سبيل البيع النهائي من أشبيلية الإسباني.

دي خيا على ردار الشباب ..

وأشارت تقارير سعودية اليوم الأحد ، إلى أن دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق هدفًا رئيسيًا يسعى الشباب لتحقيقه خلال الميركاتو الحالي رفقة إيفان راكيتيتش لاعب وسط إشبيلية، ولاعب نيوكاسل ميجيل ألميرون مع إمكانية التفاوض الجاد أيضًا مع نجم حكيم زياش، والذي يمثل حاليًا فريق جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة.

كانت تقارير صحفية قد أكدت نية فريق الشباب السعودي في الدخول مع مفاوضات جادة مع حارس المنتخب الوطني محمد أبو جبل لضمه خلال الشتاء الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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