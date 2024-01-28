اخبار الرياضه

شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام أهلى جدة السعودي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - في نهائى بطولة تحدى دبى

الأحد 28/يناير/2024 - 05:05 م 1/28/2024 5:05:49 PM
شيكابالا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أهلي جدة المقرر لها بعد قليل في نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.
خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

بينما على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي  وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا