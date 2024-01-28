وزير الرياضة يبحث مع محافظ بورسعيد تطورات اعمال استاد النادي المصري

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس ادارة شركة وادي النيل، والسادة استشاري وزارة الشباب والرياضة، لبحث تطور الاعمال انشاء ستاد النادي المصري بمحافظة بورسعيد.

وتناول الاجتماع اهم ملامح البناء والمرحلة الحالية ومطابقتها للمعايير الدولية.واستعرض استشاري وزارة الشباب والرياضة كافة نتائج الاختبارات الفنية للتاكد من اصول الصانعة والاتزام بالاكواد الفنية.

ناقش اللقاء الخطوات التنفيذية المتعلقة بالانتهاء من انشاء االاستاد ، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء الاستاد وفق أحدث نماذج التطوير، ومتابعة تنفيذ الاعمال الانشائية حتي الوقت الحالي.

وأطلع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على معدلات التنفيذ في المشروع التي تجرى بصورة طيبة للغاية، كما تابعا سير العمل بالمشروع مع الشركة المنفذة التي تضع كل خبراتها وامكانياتها تحت تصرف المشروع والذي يجئ بناءه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

وشدد وزير الشباب والرياضة على اهمية انجاز الاعمال ضمن البرنامج التنفيذي الموضوع.

ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ بورسعيد علي متابعته المستمره لمراحل انشاء الاستاد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من انشائه في اقرب وقت.

واكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة لخطوات البناء بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي موافقته علي بناء ستاد بورسعيد والتي يأتي ضمن خطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات.