توخيل يثير الجدل عن خلافة تشافي في برشلونة

أثار توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، الجدل بخصوص خلافة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني بعد إعلان الأخير رحيله.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني رحيله عن منصبه بسبب سوء النتائج.

وقال توخيل خلال تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “لا أمانع في التدريب بالدوري الإسباني، هذا سيكون خيارًا بالتأكيد للمستقبل”.

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وأضاف: “العمل خارج ألمانيا عامل جذب دائم بالنسبة لي، وإسبانيا تمتلك دوري استثنائي دائمًا”.

ويمتلك توخيل عقدًا مع نادي بايرن ميونخ الألماني حتى 30 يونيو 2025.

وارتبط اسم توخيل بالرحيل عن بايرن ميونخ بسبب سوء النتائج خلال الموسم الجاري.

وبات توخيل من ضمن المرشحين لقيادة ليفربول بعدما أعلن يورجن كلوب عن النادي الإنجليزي نهاية الموسم الجاري.