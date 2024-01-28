نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة سهلة لـ ليفربول

أقيمت اليوم الأحد، قرعة دور الـ16 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الحالي 2023-2024 وأسفرت عن مواجهة سهلة لـ ليفربول في الدور المقبل من البطولة.

وحسم ليفربول تأهله لدور الـ16 بـ كأس إنجلترا على حساب نوريتش سيتي، فيما استطاع حامل اللقب مانشستر سيتي، إقصاء نادي توتنهام هوتسبير من الدور الرابع، بالفوز على السبيرز بنتيجة 1-0.

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ويواجه ليفربول في دور الـ16 الفائز من واتفورد وساوثهامبتون، فيما يصطدم مانشستر سيتي بفريق لوتون تاون.

مباريات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد (بلاكبيرن روفرز أو ريكسهام).

(تشيلسي أو أستون فيلا) ضد (ليدز يونايتد أو بليموث).

بورنموث ضد ليستر سيتي.

(واتفورد أو ساوثهامبتون ) ضد ليفربول.

(بريستول سيتي أو نوتنجهام فورست) ضد (نيوبورت كونتي أو مانشستر يونايتد).

برايتون ضد ولفرهامبتون.

ميدستون يونايتد ضد (شيفيلد وينزداي أو كوفينتري).

مانشستر سيتي ضد لوتون تاون.