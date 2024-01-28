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نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة سهلة لـ ليفربول

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كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي

أقيمت اليوم الأحد، قرعة دور الـ16 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الحالي 2023-2024 وأسفرت عن مواجهة سهلة لـ في الدور المقبل من البطولة.

وحسم ليفربول تأهله لدور الـ16 بـ كأس إنجلترا على حساب نوريتش سيتي، فيما استطاع حامل اللقب مانشستر سيتي، إقصاء نادي توتنهام هوتسبير من الدور الرابع، بالفوز على السبيرز بنتيجة 1-0.

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ويواجه ليفربول في دور الـ16 الفائز من واتفورد وساوثهامبتون، فيما يصطدم مانشستر سيتي بفريق لوتون تاون.

مباريات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد (بلاكبيرن روفرز أو ريكسهام).

( أو أستون فيلا) ضد (ليدز يونايتد أو بليموث).

بورنموث ضد ليستر سيتي.

(واتفورد أو ساوثهامبتون ) ضد ليفربول.

(بريستول سيتي أو نوتنجهام فورست) ضد (نيوبورت كونتي أو مانشستر يونايتد).

برايتون ضد ولفرهامبتون.

ميدستون يونايتد ضد (شيفيلد وينزداي أو كوفينتري).

مانشستر سيتي ضد لوتون تاون.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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