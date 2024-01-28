شيكابالا وسامسون يقودان هجوم الزمالك في مواجهة أهلي جدة السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أهلي جدة المقرر لها بعد قليل في نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي .

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