فيرمينيو يقود الهجوم.. تشكيل أهلي جدة الرسمي لمواجهة الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الزمالك، في إطار نهائي كأس دبي للتحدي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " آل مكتوم" بدولة الإمارات.

وجاء تشكيل فريق أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله عبده.

خط الدفاع: بندر الشمراني، ميريح ديميرال، عبد الباسط هندي، عبد الله العمار.

خط الوسط: محمد المجحد، علي الأسمري، زيد العنزي.

خط الهجوم: سميحان النابت، أليوسكي، روبيرتو فيرمينيو.

وكان الزمالك قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة نصف النهائي، على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح.