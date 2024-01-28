ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم يلا شوت ، وتنطلق مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم في منافسات دور ال 16 من عمر مسابقة بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار وسط ترقب كبير من جانب جماهير كرة القدم العربية والمصرية في كل مكان.

منتخب مصر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة أمل في التأهل إلى الدور القادم من اجل المنافسة على اللقب القاري.

اما منتخب الكونغو الديمقراطية فيدخل تلك المباراة النارية بكل قوة وحماس كبير من اجل تحقيق الانتصار والحصول على نتيجة اجابية من اقوى منتخب عربي في بطولة كأس أمم إفريقيا.

بث مباشر مباراة مصر والكونغو اليوم

بينما تنطلق مباراة مصر والكونغو اليوم الأحد الموافق 28 من شهر يناير الجاري في دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2024.

بينما تبدأ مباراة منتخب مصر امام نظيرة منتخب الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 10 مساء بتوقيت مصر والسودان ولبنان وليبيا 11 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين وسوريا والصومال 12 بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

مشاهده مبارة مصر والكونغو اليوم

حيث من المقرر ان تذاع مباراة منتخب مصر وجمهورية الكونغو عبر قناة belN AFCON 1

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب امصر والكونغو عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وأسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس مهمة التعليق للمعلق الرياضي على محمد علي معلقاً على تلك المباراة.

حيث سيغيب عن منتخب مصر لمواجهه الكونغو محمد صلاح ومحمد الشناوي وامام عاشور بسبب الاصابة .

بينما سيدخل منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة بكامل نجومه وذلك حسب مصدر موقع سبورتس 195.

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة امام الكونغو الديمقراطيه

يأتي في حراسة المرمى, محمد ابو جبل.

بينما يأتي في خط الدفاع, احمد فتوح _ محمد عبد المنعم _ احمد حجازي _ عمر كمال.

بينما يأتي في خط الوسط, حمدي فتحي _ محمد النني _ مروان عطية.

كما يأتي في خط الهجوم _ عمر مرموش _ مصطفي محمد _ احمد سيد زيزو.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

تأهل منتخب مصر ثانى المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد التعادل مع منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.