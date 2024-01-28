مودرن فيوتشر يهزم المرج في أولى تجاربه الودية تحت قيادة حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن فوزا هاما على فريق المرج بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي بإستاد القاهرة الدولى.

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وجات أهداف مودرن فيوتشر عن طريق علي الفيل و️عبد الكبير الوادي.

ودية فيوتشر والمرج

وفي سياق مصتل قا حسام حسن مدرب مودرن فيوتشر المران الأول له مع الفريق مساء أمس السبت استعدادًا لإستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران الأول للجهاز الفني الجديد السماح للصحفيين والإعلاميين بحضور جانب من التدريبات الجماعية بالإضافة إلى إجراء أحاديث مع الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي.

وكان مجلس إدارة مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس قد أعلن مساء أمس الجمعة التعاقد مع حسام حسن لتولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.