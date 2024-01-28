نجم ليفربول: سنقاتل خلال الموسم الحالي من أجل كلوب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كورتيس جونز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على أن اللاعبين تعاهدوا على بذل قصاري جهدهم خلال الموسم الحالي من أجل تحقيق الألقاب، بعدما قرر المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم.

وأكد جونز في تصريحات عقب نهاية مباراة نوريتش سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي، أن اللاعبين حددوا أهدافهم خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن رحيل يورجن كلوب يعد أمر محزن للغاية، لكنه اختياره ولابد من احترامه.

وتابع كورتيس جونز تصريحاته: "بالطبع، سنعطيه المزيد، فهو أمر محزن للنادي والجماهير أن يرحل يورجن من الفريق".

بينما تحدث عن مباراة نوريتش، فقال: "كانت مباراة مثالية، لقد سُجلت الكثير من الأهداف، لم نتعرض لأي إصابات وكانت ليلة جيدة".

الجدير بالذكر أن ليفربول حقق فوزًا كبيرًا على نوريتش سيتي بنتيجة 5/2، في المباراة التي لُعبت ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.