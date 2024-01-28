شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 48 ساعة بعد انتهاء معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة اليوم الأحد وغدًا الإثنين بعد العودة من الإمارات عقب انتهاء المعسكر الإعدادي الذي خاضه الفريق الأحمر في مدينة عجمان.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين خلال معسكر الإمارات خسر في الأولى من الأخدود السعودي 2 / 1 وتعادل في الثانية مع حتا الإماراتي 1/1.

ويعود الأهلي للتدرب على ملعب مختار التتش بدءا من الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين، من أجل التحضير لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 16 أو 17 فبراير المقبل.

وخاض لاعبو فريق الكرة بالنادي الأهلى مراناً خفيفاً صباح اليوم،الأحد، بالجيم في فندق الإقامة قبل مُغادرته ظهر اليوم تمهيداً لبدء رحلة العودة للقاهرة بعد إنتهاء معسكر الإمارات الذي إنطلق السبت قبل الماضي وينتهي اليوم.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي للقاهرة في السادسة من مساء اليوم ،الأحد، بعد المعسكر الذي خاض خلاله الفريق مباراتين وديتين الأولى أمام، فريق الأخدود السعودي وفاز فيها الأخير بهدفين لهدف والثانية أمام نادي حتا الإماراتي أمس الأول، الجمعة، وأنتهت بالتعادل بهدف لملثه.