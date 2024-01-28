شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر ينفى تفاوض الزمالك على ضم أحمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو نادى مودرن فيوتشر أنباء تفاوض مسئولي نادى الزمالك على ضم أحمد عاطف مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أحمد عاطف مستمر مع فريق مودرن فيوتشر وأن الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن سوف يعتمد عليه في التشكيل الأساسى حيث يعد من أفضل العناصر حاليًا في مصر.

وشارك أحمد عاطف مع فريق مودرن فيوتشر فى 15 مباراة هذا الموسم وتمكن من تسجيل هدفين حتى الان.

وكان مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس و طوسون دعبس، قد قرر تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وإبراهيم حسن مديراً للكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر على النحو التالي:

كابتن حسام حسن - المدير الفني

كابتن إبراهيم حسن - مدير الكرة

كابتن طارق سليمان - مدرب عام

كابتن شريف خليل - مدرب مساعد

كابتن سعفان الصغير - مدرب للحراس

كابتن وليد بدر - مدير شؤون اللاعبين

دكتور محمد عنان - طبيب الفريق