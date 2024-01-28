شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير سبب تعطل انضمام محمد بسام إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعثرت صفقة انضمام محمد بسام حارس مرمى سيراميكا إلى النادي الأهلي، بسبب مطالب نادي سيراميكا نظير الموافقة على التخلي عن حارسه الأساسي، وانتقاله إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما قدم عرضا رسميا لتتعاقد معه.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتعويض غياب محمد الشناوي، الذي تأكد غيابه لمدة ثلاثة أشهر بسبب معاناته من خلع في الكتف.

واقترب النادي الأهلي من الحصول على خدمات محمد أبو جبل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي بعد فشل التعاقد مع محمد بسام.

وطلب سيراميكا الحصول على خدمات مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي للموافقة على رحيل بسام إلى الأهلي، وهو ما يرفضه الأهلي وطلب من مسئولي سيراميكا الحصول على أحد الحراس حمزة علاء أو مصطفى مخلوف، ويتمسك باستمرار شوبير، تحسبا لإصابة بسام حال قدومه للأهلي ويرفض انضمامه إلى سيراميكا.

ويرفض سيراميكا ضم حمزة علاء باعتبار أن اللاعب سينضم لمنتخب مصر الأولمبي في مايو المقبل استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس، ولن يستفيد منه الفريق العنابي، بخلاف أن حارسه البديل علي الجابري سيتواجد مع المنتخب الأولمبي في نفس البطولة، وسيواجه أزمة في مركز حراسة المرمى.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي إيجاد حلول لتدعيم مركز حراسة المرمى سواء بالاستمرار في مفاوضات بسام أو البحث عن حارس مرمى بديل من الثنائي محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي وعلي لطفي حارس مرمى زد الحالي والأهلي السابق.