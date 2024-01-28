شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور يعلن قائمة طنطا لمواجهة مصر للمقاصة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور، المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا، قائمة الفريق الذي سيواجه فريق مصر للمقاصة غدًا الإثنين في إطار مباريات دوري المحترفين لكرة القدم.

ويخوض فريق طنطا لقاء مهمًا وصعبًا أمام فريق مصر للمقاصة في اللقاء الذي سوف يجمع بينهما علي ملعب الترسانة بميت عقبة ضمن مواجهات الجولة الـ19 والأخيرة لدوري المحترفين في الثانية والنصف عصرًا حيث جاءت القائمة علي النحو التالي:

بيدو نصر، مصطفي الكومي، علاء النجار، أسامة النجار، الحسيني سمير، أحمد على، أحمد حسني، حسام غالي، أحمد السيد عبد الهادي، فارس طارق، شهاب فتحي، عبد الرحمن الدح، محمد عاطف، محمد محسن شيكا، أقطاي عيد الله، أحمد فكري أباظة، كريم أسامة، محمد جمال ميدو، أبراهيم جمال، محمد مصطفي حموشة، نصر عبد الرازق، نانا آنتوي .