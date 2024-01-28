شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تحتفل مع اللاعبين فى استاد آل مكتوم بالتتويج بكأس دبى للتحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير المتواجدة باستاد آل مكتوم بعد الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي عقب التغلب على أهلي جدة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

سجل ثلاثية الزمالك، محمود شيكابالا فى الدقيقة 31، ويوسف أوباما فى الدقيقة 46، وعمار ياسر فى الدقيقة 86.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على التوجه للجماهير المتواجدة في المدرجات للاحتفال معهم بعد الفوز على الأهلي السعودي والتتويج باللقب.

وهتفت الجماهير للاعبين بعد الفوز باللقاء وحصد اللقب، وطالبت بمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والمنافسة على الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.