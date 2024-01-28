شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوصل لاتفاق مع البنك لاستعارة أبو جبل لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع نظرائهم في البنك الأهلي بشأن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد في الميركاتو الشتوي الحالي لتعويض غياب محمد الشناوي الذي سيغيب ثلاثة أشهر بسبب معاناته من خلع في الكتف.

وخاض لاعبو فريق الكرة بالنادي الأهلى مرانًا خفيفًا صباح اليوم،الأحد، بالجيم في فندق الإقامة قبل مُغادرته ظهر اليوم تمهيدًا لبدء رحلة العودة للقاهرة بعد إنتهاء معسكر الإمارات الذي انطلق السبت قبل الماضي وينتهي اليوم.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي للقاهرة في السادسة من مساء اليوم الأحد بعد المعسكر الذي خاض خلاله الفريق مباراتين وديتين الأولى أمام، فريق الأخدود السعودي وفاز فيها الأخير بهدفين لهدف والثانية أمام نادي حتا الإماراتي أمس الأول، الجمعة، وأنتهت بالتعادل بهدف لملثه.