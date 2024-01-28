شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى الخماسى يفوز على الهند فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للهوكى الخماسى على نظيره الهند بنتيجة 8/6 فى ثان مواجهاته ببطولة كأس العالم المقامة فى سلطنة عمان بمشاركة الفراعنة .

وحقق منتخب مصر للهوكى الخماسى الفوز فى الفترة الصباحية بأول مواجهاته على جاميكا بنتيجة 10 / 2 ، ومن المقرر أن يلتقى سويسرا غدا فى ثالث مواجهاته.

واحتل منتخب الهوكى للرجال مؤخرا المركز الخامس فى تصفيات الاتحاد الدولى المؤهلة لأولمبياد باريس، بعد الفوز على اليابان فى تحديد المراكز بنتيجة 5/1، وعلى النمسا فى مباراة بنتيجة 4/3.

وباحتلال هذا المركز لم يتمكن المنتخب الوطنى من التأهل لأولمبياد باريس، فى ظل تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وخسر منتخب مصر للهوكى أمام نظيره إسبانيا صاحب الأرض بنتيجة 8/1، فى ثالث مواجهاته بالتصفيات بعد الخسارة من النمسا بنتيجة 2/0 فى ثانى مواجهات التصفيات بالدور الأول.

وبدأ منتخب مصر للهوكى مشوار التصفيات بالتعادل مع كوريا الجنوبية بنتيجة 4 /4.

وخسر منتخب الهوكى فى نوفمبر الماضى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس، ليلجأ إلى المشاركة فى التصفيات.