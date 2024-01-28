ساشا بوي يرمم دفاعات بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي بايرن ميونخ الألماني أمس عن تعاقده مع ساشا بوي لاعب جلطة سراي التركي.وأشار بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي إلى أن المدافع الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما وقع عقدا يمتد حتى 30 يونيو 2028.وكشف النادي التركي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) عن التفاصيل المالية للصفقة موضحا أن ساشا بوي انتقل إلى بايرن ميونخ مقابل 30 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى حوافز مالية.

وأوضح جلطة سراي «إذا انتقل اللاعب إلى ناد آخر سيكون بايرن ميونخ ملزما بسداد كل الحوافز المالية المنصوص عليها في التعاقد والتي لم تتحقق».

ويشمل الاتفاق أيضا تنظيم بطولتين وديتين سيخصص بايرن ميونخ 50% من أرباحهما للنادي التركي.

من جانبه قال كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ «يسعدنا التعاقد مع لاعب شاب ومميز بعقد طويل الأجل بعدما ظهر بأداء جيد للغاية أمامنا في مباراتين بدوري أبطال أوروبا».

من جهته قال المدير الرياضي للنادي البافاري كريستوف فرويند «ساشا بوي ظهير أيمن قوي وسريع ومجهوده وفير في الملعب، لقد كان معشوقا لجماهير جلطة سراي وتطور مستواه بشكل جيد ويتمتع أيضا بخبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا والفوز بلقب الدوري التركي مما يعزز من قوة خط دفاعنا».

وعلق اللاعب على خطوة انتقاله إلى بايرن ميونخ قائلا «إنه حلم تحقق وشرف كبير أن ألعب لهذا النادي العريق».