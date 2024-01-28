الإيطالي سينر يتوج ببطولة أستراليا للتنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة في مسيرته أمس.
وانتزع سينر (22 عاما) لقب أولى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي دانييل ميدفيديف، بعد صراع مثير بينهما.
وحسم ميدفيديف أول مجموعتين لصالحه قبل أن يقلب سينر الطاولة على منافسه بالفوز بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6/4 و6/4 و.6/3
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