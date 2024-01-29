شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر بعد التتويج بكأس دبى للتحدى: نستطيع تحقيق طموحات النادى وجماهيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي على حساب فريق أهلي جدة السعودي.

وقال عمر جابر، في تصريحاته عقب اللقاء: "الفريق نجح في تحقيق فوز مهم جدا على فريق قوي مثل أهلي جدة وأشكر جماهير الزمالك على المساندة الدائمة داخل وخارج مصر".

وأضاف: "الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي سيكون حافزاً قوياً لنا في الفترة المقبلة، ونستطيع تحقيق طموحات النادي وجماهيره في البطولات التي نشارك فيها".

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.

سجل ثلاثية الزمالك، محمود شيكابالا فى الدقيقة 31، ويوسف أوباما فى الدقيقة 46، وعمار ياسر فى الدقيقة 86.