الامارات | ليفربول يواصل تألقه وانتصاراته في غياب محمد صلاح (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحق ليفربول ضيفه نوريتش سيتي من "تشامبيونشيب" 5-2 وبلغ الدور ثمن النهائي في كأس إنجلترا لكرة القدم، وذلك بعد يومين على الإعلان الصادم لمدربه الألماني يورغن كلوب بالرحيل في نهاية الموسم، وأيضا في غياب هداف الفريق محمد صلاح ليواصل الفريق تألقه الكبير هذا الموسم.

سجّل خماسية ليفربول كورتيس جونز (16) والأوروغوياني داروين نونييس (28) والبرتغالي ديوغو جوتا (53) والهولنديان فيرجيل فان دايك (63) وراين خرافنبرخ (90+5)، ولنوريتش بنجامين غيبسون (22) وبورخا ساينس (69).

وواصل فريق الـ "ريدز" سلسلة نتائجه المميّزة محققاً فوزه السابع في آخر 10 مباريات، مقابل ثلاث تعادلات. كما تمكّن ليفربول من تسجيل 13 هدفاً في خمس مباريات ضمن جميع المسابقات منذ أن غاب هدّافه المصري محمد صلاح عنه للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج، قبل أن يعود للعلاج من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وشهدت المباراة مشاركة الظهير الأيمن الدولي ترنت ألكسندر-أرنولد في الشوط الثاني بعد تعافيه من الإصابة، كما شارك الاسكلتندي أندري روبرتسون والمجري دومينيك سوبوسلاي، وعلّق كلوب عن تواجد اللاعبين: "كان من المهم أن نُعطيهم دقائق (للعب)".

وتابع "ترنت ودوم (دومينيك) لم يغيبا طويلاً لكن روبو (روبرتسون) كان بعيداً لفترةٍ طويلة وكل دقيقة يُمكن أن يحصلوا عليها مهمة جدا".