رحيل تشافي يفتح الباب أمام مغادرة قائد برشلونة

أكدت تقارير صحفية أن رحيل تشافي هيرنانديز عن القيادة الفنية لفريق برشلونة، سيأثر على مستقبل أحد لاعبي النادي الكتالوني.

وكان تشافي هيرنانديز، قد أعلن مساء أمس السبت، عن نهاية مشواره مع برشلونة عقب الموسم الكروي الجاري، في ظل النتائج المتذبذبة التي يحققها الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن رحيل تشافي يهدد مصير سيرجي روبيرتو، قائد برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضحت الصحيفة أنه كان من المقرر بقاء سيرجي روبيرتو في برشلونة لمدة عام آخر، لكن الإعلان المفاجئ عن رحيل تشافي يترك مستقبله في الهواء.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ليس لديه نية في الوقت الحالي لتجديد عقد روبيرتو، ولذلك فإن رحيله مع تشافي بات قريبًا.

وأفادت الصحيفة أنه لم يكن هناك إجماع على بقاء سيرجي روبيرتو في الصيف الماضي، ولكن رغبة تشافي هي من حسمت استمراره.