مصطفى محمد ينفرد برقم تاريخي مع منتخب مصر في أمم أفريقيا

حقق مصطفى محمد، المهاجم المصري المحترف في صفوف نانت الفرنسي، رقمًا تاريخيًا مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، في الشوط الأول من المواجهة التي تجمع بينهم ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وبات مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية لـ منتخب مصر في تاريخ ‎كأس أمم أفريقيا.

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ويخوض منتخب مصر مباراته أمام الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وجاء الهدف الأول في المباراة لصالح منتخب الكونغو في الدقيقة 37، عن طريق اللاعب ماتشاك إليا، بعد غفلة دفاعية من لاعبي منتخب مصر.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب مصر في الدقيقة 45+1، بعد تدخل من لاعب الكونغو على أحمد حجازي، ليسددها مصطفى محمد معلنًا عن هدف التعادل.

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم ومحمد هاني.

الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية.

وفي خط الهجوم: تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد.