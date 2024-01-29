الرياضي اللبناني بطلاً لدورة دبي الدولية لكرة السلة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: تُوج فريق الرياضي اللبناني بلقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة للمرة الثانية توالياً، بعدما أنهاها بسلة "خرافية" وفي الوقت الحاسم للاعب الأسطورة "سمعة"، ليؤكد زعامته لهذه البطولة كونه الأكثر تحقيقاً للألقاب.

وتفوق فريق الرياضي اللبناني على منافسه سترونغ غروب الفيليبيني المدجج بالنجوم، في مواجهة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً في المدرجات، خصوصاً من أبناء الجالية اللبنانية في دبي وباقي الإمارات.

وأنهى فريق الرياضي مواجهته ضد فريق سترونغ غروب الفيليبيني بالفوز (77 – 74)، في مباراة كانت حماسية ومعقدة حتى الثواني الأخيرة، فعندما كانت النتيجة التعادل (74 – 74)، سجل الأسطورة إسماعيل سمعة سلة الفوز (3 نقاط) مع نهاية وقت المباراة، ليفوز الرياضي ويُتوج بطلاً لبطولة دبي.

وحقق نادي الرياضي اللبناني اللقب الثاني توالياً في دورة دبي الدولية بعد أن سبق وحقق اللقب في عام 2023، كما رفع عدد ألقابه في البطولة بشكل عام إلى 9 ألقاب، متقدماً بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني مهرام الإيراني الذي حقق لقبين في البطولة وخلفهما فريق مايتي سبورت الفيليبيني الذي حقق لقباً وحيداً في تاريخ مشاركته.